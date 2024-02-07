Инспектор выписывает протокол, с которым вы не согласны — что делать?

Знание каких законов помогут чувствовать себя увереннее, если встреча с инспектором ГИБДД приняла неприятный оборот? «За рулем» создал памятку водителям, где собраны все распространенные ситуации и пути благополучного выхода из них.
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