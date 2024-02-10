Минобороны РФ: за сутки на Донецком направлении сбиты 29 БПЛА ВСУ

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что за сутки на Донецком направлении средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки сил "Юг" сбили 29 беспилотных сбито 29 украинских беспилотников.
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