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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Загитова: «Слушаю рок перед соревнованиями, перед важными днями, чтобы настроиться. Любимые группы – Pink Floyd, Queen, «Король и Шут»

Олимпийская чемпионка в конце июня представит в Санкт-Петербурге свое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль».

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