Шахназаров предрек Ольге Бузовой успешную карьеру в «Пятерочке»

Михаил Шахназаров предложил Ольге Бузовой сменить род деятельности после неудачного концерта в Риге. Он отметил трудоспособность артистки, которая, как считает журналист, помогла бы ей сделать успешную карьеру кассира в сетевом супермаркете.
Михаил Шахназаров предложил Ольге Бузовой сменить род деятельности после неудачного концерта в Риге. Он отметил трудоспособность артистки, которая, как считает журналист, помогла бы ей сделать успешную карьеру кассира в сетевом супермаркете.
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