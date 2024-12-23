В Смоленске на Кловку пустят автобусный маршрут

Муниципальный перевозчик прорабатывает ещё два маршрута по Смоленску После новогодних праздников муниципальное транспортное предприятие планирует запустить городской автобусный маршрут №10 в микрорайон Кловка Смоленска.
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