Блестки для ногтей, секс-игрушки, алкоголь. Юрист рассказала, на какие товары будет распространяться бренд «Я русский»

Новость о том, что певец Shaman регистрирует бренд «Я русский», стала одной из самых обсуждаемых в Рунете, в частности, из-за сообщений о том, что Ярослав Дронов (так зовут артиста) сможет выпускать водку под этим брендом.
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