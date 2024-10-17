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Блестки для ногтей, секс-игрушки, алкоголь. Юрист рассказала, на какие товары будет распространяться бренд «Я русский»

Блестки для ногтей, секс-игрушки, алкоголь. Юрист рассказала, на какие товары будет распространяться бренд «Я русский»

Новость о том, что певец Shaman регистрирует бренд «Я русский», стала одной из самых обсуждаемых в Рунете, в частности, из-за сообщений о том, что Ярослав Дронов (так зовут артиста) сможет выпускать водку под этим брендом.

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