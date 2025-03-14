Поиски убийцы радикального националиста Ганула в Одессе продолжаются

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Украинские правоохранительные органы продолжают расследование убийства радикального националиста Демьяна Ганула, который был одним из ключевых организаторов беспорядков и поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.