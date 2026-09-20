Крымский турбизнес начинает получать федеральные выплаты: на счета поступают первые средства

18 сентября представители крымской туристической отрасли увидели первые поступления на свои счета. По информации главы министерства курортов республики Сергея Ганзия, размер финансовой помощи рассчитан как три минимальных размера оплаты труда на каждого работника.
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