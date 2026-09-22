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Царьград

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Детям мигрантов всё, детям ветеранов СВО – ничего: Вика Цыганова возмутилась из-за беспредела

Детям мигрантов всё, детям ветеранов СВО – ничего: Вика Цыганова возмутилась из-за беспредела

Ветерану СВО с позывным "Прорвёмся" отказывают в приеме сына в школу. "Герой воевал, а его сыну в российской школе места не нашлось.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Betahon
Betahon

Об этом должна беспокоиться не популярная артистка, а соответствующие чиновники и, в первую очередь, их коррумпированная когорта!

Профиль пользователя Геннадий
Геннадий

Чиновничий беспредел не имеет границ,вседозволенность,безответственность, порождает уродов - руководителей, по факту издевающихся над местным населением и создающих  все условия кишлачникам.  Думается, что пришла пора отвечать "великим чинам" за свою деятельность , с учётом обстановки СВО.