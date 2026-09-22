Детям мигрантов всё, детям ветеранов СВО – ничего: Вика Цыганова возмутилась из-за беспредела

Ветерану СВО с позывным "Прорвёмся" отказывают в приеме сына в школу. "Герой воевал, а его сыну в российской школе места не нашлось.
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Об этом должна беспокоиться не популярная артистка, а соответствующие чиновники и, в первую очередь, их коррумпированная когорта!
А может просто их в обязательном порядке отправить на сво люди то государевы обязаны подчиниться
Чиновничий беспредел не имеет границ,вседозволенность,безответственность, порождает уродов - руководителей, по факту издевающихся над местным населением и создающих все условия кишлачникам. Думается, что пришла пора отвечать "великим чинам" за свою деятельность , с учётом обстановки СВО.
Не занесли.... Пора организовывать диаспору участников СВО, для борьбы с чиновничьим беспеделом.
"Театр абсурда"!!!