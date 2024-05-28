«Юг» с Ярославом Могильниковым и Тимофеем Трибунцевым откроет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»

Сериал «Юг» Ивана Соснина с Ярославом Могильниковым, Надеждой Маркиной, Тимофеем Трибунцевым и Юрием Колокольниковым откроет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», который стартует в Перми 31 мая.
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