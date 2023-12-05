Дмитрий Киселев: цели спецоперации РФ стали глобальными из-за планов Запада

Характер специальной военной операции России на Украине стал глобальным. Это произошло после того, как Запад провозгласил целью стратегическое поражение Москвы, заявил генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
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