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Овечкин против «Питтсбурга»: 18-й гол в сезоне, передача и «+1» за 18:43 при 8:03 в большинстве

Овечкин против «Питтсбурга»: 18-й гол в сезоне, передача и «+1» за 18:43 при 8:03 в большинстве

Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в игре против «Пингвинс» (6:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

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