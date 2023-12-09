Bloomberg: бум популярности на люксовые швейцарские часы прошел

Спрос на швейцарские часы люксовых брендов, который наблюдался в последние пару лет, стал снижаться. Это происходит на фоне неустойчивости экономики и изменения потребительского поведения, сообщило агентство Bloonberg.
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