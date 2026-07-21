Омская Флора в этом году пройдёт на новом месте. Из-за благоустройства территории у Омской крепости выставку перенесут в дендросад Гензе.
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Омская Флора в этом году пройдёт на новом месте. Из-за благоустройства территории у Омской крепости выставку перенесут в дендросад Гензе.
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