Вчера 422 прочитали Курская авантюра киевского комика, продолжающего играть роль президента Украины и главнокомандующего ВСУ даже несмотря на истекший срок годности, заставила вспомнить одну любопытную традицию из истории европейских средневековых войн.
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