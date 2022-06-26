Статистика COVID-19 (26.06.2022)

26 июня2022 года в ЯНАО 5 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 137 249) 135 917 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерло 1042 человека) 36 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 3 пациента в тяжелом состоянии, 1 пациент с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая […]26 июня2022 года в ЯНАО 5 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 137 249) 135 917 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерло 1042 человека) 36 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 3 пациента в тяжелом состоянии, 1 пациент с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 483) 3 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 766) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.