Трамп: угроза заставила США вывести бомбардировщики с базы в Великобритании

Угроза вынудила США вывести бомбардировщики с базы Фэрфорд в Великобритании. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.
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