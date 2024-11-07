Зарплата дворников в Москве догнала жалованье «белых воротничков»

Выпавший в большинстве регионов России снег вновь поднял вопрос уборки улиц и дворов. За исключением Москвы во многих городах остро не хватает дворников: в Нижнем Новгороде они возглавили топ дефицитных профессий, в Санкт-Петербурге их штат укомплектован только на 75 процентов, в Казани не могут найти более 700 работников, признались курирующие ЖКХ городские чиновники.