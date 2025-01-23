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Times: после мира на Украине Запад грозит новым конфликтом с Россией

Times: после мира на Украине Запад грозит новым конфликтом с Россией

Высокопоставленные офицеры Великобритании отвергают обещанный президентом США Дональдом Трампом план быстрого урегулирования украинского конфликта, так как это даст возможность России нарастить военную мощь.

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Комментарии
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Анатолий Ананатольев
А по честному - наш ответ должен быть испытанием ГРОЗНОГО оружия на острове Англия, чтобы стал МИР в ЕВРОПЕ, т.к. завтра будет уже ПОЗДНО!
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19 час.

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