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«За него пел Пресняков, а говорил Харатьян»: почему зрители не слышали голоса Дмитрия Марьянова в «Выше радуги»

«За него пел Пресняков, а говорил Харатьян»: почему зрители не слышали голоса Дмитрия Марьянова в «Выше радуги»

Когда в мае 1986 года на телеэкраны вышел фильм «Выше радуги», зрители познакомились с необычным школьником Аликом.

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