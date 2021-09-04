Голубая мечта ЛДПР: почему в партии Жириновского не любят женщин

Позитив для оптимистовПолитикаГолубая мечта ЛДПР: почему в партии Жириновского не любят женщин ФОТО: За ура-патриотической риторикой Либерально-демократической партии России (ЛДПР) скрываются страшные тайны.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейпочему в партии Жириновского не любят женщин - А где баб любят ? На корабле баб нет. Бабам даже кухню в ресторане не доверяют. Бабы там только посуду моют.Элина МорозоваНа корабле не любят? Это потому что там дядьки из за бабы передерутся)))СергейА из-за Анки пулемётчицы никто не дрался, она со всеми была ласковой ))))Элина МорозоваА что, там много матросов было?)))Natalyчто то наш сайт явно Халтурит и Сачкует перед выборами: - КПРФ ЛДПР охватили прицельным какашко метанием, а где ещё 2 парламентские партии, что сейчас засели в думе?( справедливороссы и единороссы)эти что белые и пушистые что ли?НАДО же и в них кидануть пару тройку кило дерьмеца. а то ещё обидятся , что их нашим вниманием обошли))))))Элина МорозоваСережа! У тебя личка работает?СергейДа, Эля, работает )Элина МорозоваНо похоже ты не получаешь уведомления о сообщениях?Комментировать
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