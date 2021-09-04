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Голубая мечта ЛДПР: почему в партии Жириновского не любят женщин

Голубая мечта ЛДПР: почему в партии Жириновского не любят женщин

ФОТО: За ура-патриотической риторикой Либерально-демократической партии России (ЛДПР) скрываются страшные тайны.

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Сергей
почему в партии Жириновского не любят женщин - А где баб любят ? На корабле баб нет. Бабам даже кухню в ресторане не доверяют. Бабы там только посуду моют.
Элина Морозова
На корабле не любят? Это потому что там дядьки из за бабы передерутся)))
Сергей
А из-за Анки пулемётчицы никто не дрался, она со всеми была ласковой ))))
Элина Морозова
А что, там много матросов было?)))
Nataly
что то наш сайт явно Халтурит и Сачкует перед выборами: - КПРФ ЛДПР охватили прицельным какашко метанием, а где ещё 2 парламентские партии, что сейчас засели в думе?( справедливороссы и единороссы)эти что белые и пушистые что ли?НАДО же и в них кидануть пару тройку кило дерьмеца. а то ещё обидятся , что их нашим вниманием обошли))))))
Элина Морозова
Сережа! У тебя личка работает?
Сергей
Да, Эля, работает )
Элина Морозова
Но похоже ты не получаешь уведомления о сообщениях?

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