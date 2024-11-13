Судя по кадрам, причиной взрыва авто в Севастополе стало заложенное под сидением водителя внутри салона СВУ

Судя по кадрам, причиной взрыва авто в Севастополе стало заложенное под сидением водителя внутри салона СВУКак сообщают очевидцы, под днищем у автомобиля, взорвавшегося в Севастополе, образовалась дыра — как выяснила Readovka, это может означать предварительную установку СВУ.