Судя по кадрам, причиной взрыва авто в Севастополе стало заложенное под сидением водителя внутри салона СВУ

Судя по кадрам, причиной взрыва авто в Севастополе стало заложенное под сидением водителя внутри салона СВУКак сообщают очевидцы, под днищем у автомобиля, взорвавшегося в Севастополе, образовалась дыра — как выяснила Readovka, это может означать предварительную установку СВУ.
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