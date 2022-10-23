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Джонсон и Сунак провели переговоры перед выборами в Великобритании

Джонсон и Сунак провели переговоры перед выборами в Великобритании

Главные претенденты на пост британского премьера, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-глава минфина страны Риши Сунак, провели совместные переговоры, но не заключали никаких соглашений, сообщает 23 октября газета Telegraph.

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