Пока Зеленский прячется в подвале: последствия и разрушения ночного удара по Украине

Геннадий Бережнов

Всё это хорошо! Но вот почему не уничтожен Зеленский как и мосты на границе не понятно, а от этого гибнут и ребята наши на СВО и сколько полегло гражданских и в т.ч. детей. Вот новый министр обороны пришёл он что может сказать на это? Вполне реально, что и СВО бы закончилась бы!