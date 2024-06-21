Пока Зеленский прячется в подвале: последствия и разрушения ночного удара по Украине Ольга ВайленкоВ ночь с 19 на 20 июня Вооружённые силы России нанесли масштабный комбинированный ракетно-дроновый удар по объектам ВСУ на всей территории Украины.
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