Electronic Arts завершила сделку на $55 млрд, став частной компанией

Electronic Arts объявила о завершении сделки на $55 млрд по переходу в частную собственность. Теперь компания принадлежит суверенному фонду Саудовской Аравии и американским компаниям Silver Lake и Affinity Partners.
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