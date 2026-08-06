Врач Козина: метанол в суррогате первым убивает зрительный нерв

Офтальмолог объяснила, почему метанол в подделках поражает глаза раньше других органов.Бутылка сомнительного происхождения, приобретенная у случайного продавца на трассе или в дачном поселке, таит угрозу, далеко выходящую за рамки тяжелого похмелья.
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