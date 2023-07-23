Сказал об этом Виктор Орбан, премьер Венгрии, известный возмутитель европейского спокойствия.Использовал данные МВФ.
Великобритания, Италия, Франция скоро выпадут из мировой десятки
Комментарии
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Евгений МакЛауд
У главного наркодилера планеты, каковым уже много веков является англия, больших проблем не будет. Ну если только вдруг наркота исчезнет))
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10 час.
Ингерман Ланская
вернуть прежний пенс.возраст и пенсионеры решат демографическую проблему - будут на пенсии детей стругать, как кролики... самому то не смешно такую ахинею нести?
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10 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Когда это в последний раз грабительская контора под названием "МВФ", давала положительный прогноз в отношении России?
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36 мин.
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