Спички - не игрушка

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Великобритания, Италия, Франция скоро выпадут из мировой десятки

Великобритания, Италия, Франция скоро выпадут из мировой десятки

Сказал об этом Виктор Орбан, премьер Венгрии, известный возмутитель европейского спокойствия.Использовал данные МВФ.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
У главного наркодилера планеты, каковым уже много веков является англия, больших проблем не будет. Ну если только вдруг наркота исчезнет))
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10 час.
Ингерман Ланская
вернуть прежний пенс.возраст и пенсионеры решат демографическую проблему - будут на пенсии детей стругать, как кролики... самому то не смешно такую ахинею нести?
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10 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Когда это в последний раз грабительская контора под названием &quot;МВФ&quot;, давала положительный прогноз в отношении России?
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36 мин.

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