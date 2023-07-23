Великобритания, Италия, Франция скоро выпадут из мировой десятки

Евгений МакЛауд У главного наркодилера планеты, каковым уже много веков является англия, больших проблем не будет. Ну если только вдруг наркота исчезнет))

Ингерман Ланская вернуть прежний пенс.возраст и пенсионеры решат демографическую проблему - будут на пенсии детей стругать, как кролики... самому то не смешно такую ахинею нести?