В России стартуют продажи двух новых полноприводных пикапов с классическими «автоматами»: один похож на Ford F-150, другой — на RAM 1500

Бывшее представительство Mercedes-Benz в России, компания «МБ Рус», сообщила о расширении ассортимента автомобилей, предлагаемых в России: весной стартуют продажи двух новых пикапов — Foton Tunland V7 и V9.
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