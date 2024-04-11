ФСБ: террорист, хотевший взорвать синагогу в Москве, хранил бомбу под матрасом

Уроженец одной из государств Средней Азии, чей теракт сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили в культовом еврейском учреждении Москвы в момент массового скопления людей, хранил свою самодельную бомбу дома под матрасом.