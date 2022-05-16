Дудь потребовал «тренировать достоинство» с помощью протестов

Когда изгоняли Валерия Гергиева из Мюнхенского филармонического оркестра, где он с 2015 года был главным дирижёром — Дудь молчал, там всё было хорошо! А ведь Гергиев ничего не говорил — как раз за это и выгнали: хотели, чтобы отрёкся и осудил.