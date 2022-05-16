Лента новостей

43 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Или размещай весь материал, ну а если не умеешь - не берись!Элита Украины нес...
  • mullonen
    У них свои леса ещё есть... вот там пусть  и пилят.Россия лишила Евр...
  • Михаил Козлов
    Судит по себе этот "один из лидеров"Возмутительные сл...

Дудь потребовал «тренировать достоинство» с помощью протестов

Дудь потребовал «тренировать достоинство» с помощью протестов

Когда изгоняли Валерия Гергиева из Мюнхенского филармонического оркестра, где он с 2015 года был главным дирижёром — Дудь молчал, там всё было хорошо! А ведь Гергиев ничего не говорил — как раз за это и выгнали: хотели, чтобы отрёкся и осудил.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх