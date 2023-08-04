Неразгаданные тайны человечества. Часть №1

Vasiliy

"Но Хейердал так и не смог объяснить, как на статуи были надеты "шляпы" весом в несколько тонн" - всё прекрасно расписано в его книге об острове Пасхи "Аку-Аку": Итак, мы увидели, что с водой и каменными рубилами можно высечь статуи прямо в горной толще — было бы только время; убедились, что при помощи канатов или на салазках можно перенести каменных великанов — было бы вдоволь прилежных рук и крепких ног; увидели, что истуканы взмывают вверх, как воздушный шар, и встают на высокую стену, если только знать верный способ. Оставался один рабочий секрет: как водружали громадный «пучок волос» на макушку стоящей фигуры? Впрочем, ответ напрашивался. Груда камней, которые подняли идола вверх, высилась вровень с его головой — красный «парик» вполне можно вкатить наверх по этой насыпи. Или тем же нехитрым способом поднять вдоль стены. А когда и статуя, и парик оказывались на месте на аху, башню разбирали. Дело сделано — истукан поставлен. Источник: https://fishki.net/2050995-nerazgadannye-tajny-chelovechestva.html © Fishki.net