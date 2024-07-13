Компания Dawn Aerospace получила одобрение на испытания сверхзвукового ракетоплана Mark-II Aurora

11 июля новозеландская компания объявила, что Управление гражданской авиации страны (CAA) выдало сертификат на её летательный аппарат Mark-II Aurora, позволяющий ему развивать скорость 3+ Маха и высоту до 24 400 метров.
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