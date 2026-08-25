RT поговорил с россиянами, прожившими 1,5 года в плену у малийских боевиков

Двое россиян провели в плену террористов в Мали в общей сложности 755 дней. Все это время они оставались отрезанными от внешнего мира и уже потеряли надежду на освобождение, рассказали бывшие пленники в беседе с RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии