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Газета.ру

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RT поговорил с россиянами, прожившими 1,5 года в плену у малийских боевиков

RT поговорил с россиянами, прожившими 1,5 года в плену у малийских боевиков

Двое россиян провели в плену террористов в Мали в общей сложности 755 дней. Все это время они оставались отрезанными от внешнего мира и уже потеряли надежду на освобождение, рассказали бывшие пленники в беседе с RT.

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