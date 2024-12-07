Гретцки будет сопровождать Овечкина, когда ему останется четыре шайбы до рекорда

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки будет сопровождать форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, когда россиянину останется четыре шайбы до рекорда по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил в интервью американскому спортивному телеканалу Monumental Sports Network комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
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