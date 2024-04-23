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Посольство России советует при недопуске на рейсы через Стамбул обращаться в суд

Посольство России советует при недопуске на рейсы через Стамбул обращаться в суд

Российские дипломаты в Турции посоветовали гражданам России на фоне отказов допустить на рейсы в страны Латинской Америки через Стамбул обратиться с письменным запросом к авиакомпании Turkish Airlines и требовать компенсацию через суд.

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