Посольство России советует при недопуске на рейсы через Стамбул обращаться в суд

Российские дипломаты в Турции посоветовали гражданам России на фоне отказов допустить на рейсы в страны Латинской Америки через Стамбул обратиться с письменным запросом к авиакомпании Turkish Airlines и требовать компенсацию через суд.
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