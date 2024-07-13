Общественники обратились в СК РФ с просьбой проверить Галкина* на госизмену

Общественники обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить сбежавшего из России шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по статье о государственной измене.
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