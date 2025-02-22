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Военное обозрение

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Администрация Трампа прекращает продление временного защищенного статуса для мигрантов из Гаити

Администрация Трампа прекращает продление временного защищенного статуса для мигрантов из Гаити

Президент США отменяет для полумиллиона гаитян статус временной защищённости.

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