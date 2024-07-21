Прокуратура Карелии обвинила Финляндию в военных преступлениях

В Верховном суде Карелии состоялось первое заседание по делу о геноциде со стороны Финляндии по отношению к советскому народу В Верховном суде Карелии началось рассмотрение дела по иску республиканской прокуратуры: ведомство требует признать факт геноцида советского народа со стороны Финляндии в годы Второй мировой войны.