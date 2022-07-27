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The New York Times: Выступления в Европе дирижера MusicAeterna Теодора Курентзиса оказались под угрозой из-за санкций против банка ВТБ и позиции по Украине

The New York Times: Выступления в Европе дирижера MusicAeterna Теодора Курентзиса оказались под угрозой из-за санкций против банка ВТБ и позиции по Украине

Несколько европейских выступлений дирижера Теодора Курентзиса и его ансамбля MusicAeterna были отменены или перенесены в силу того, что спонсором ансамбля выступает находящийся под европейскими, британскими и американскими санкциями банк ВТБ.

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