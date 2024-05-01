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Крис Миддлтон и Бобби Портис набрали 58 очков на двоих, «Бакс» победили «Пэйсерс» в 5-м матче

Крис Миддлтон и Бобби Портис набрали 58 очков на двоих, «Бакс» победили «Пэйсерс» в 5-м матче

В составе «Милуоки» форварды Крис Миддлтон и Бобби Портис набрали 58 очков на двоих. Миддлтон записал на свой счет 29 очков, 12 подборов и 5 передач, Бобби Портис – 29 очков и 10 подборов.

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