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За рулем

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Кроссовер Renault Scenic пережил масштабное обновление и сильно подешевел

Кроссовер Renault Scenic пережил масштабное обновление и сильно подешевел

Во Франции открыт прием заказов на обновленный Renault Scenic E-Tech 2027 модельного года. Базовая версия оценивается в 31 750 евро (3,19 млн рублей) – для сравнения, прежний Scenic стоил минимум 40 200 евро (4,04 млн рублей).

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