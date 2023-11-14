Микроминиатюрист Анискин покажет в Москве флаг Новосибирской области на зёрнышке

Сибирский Левша будет подписывать зёрнышки посетителям стенда региона на ВДНХ.В воскресенье, 19 ноября, объявленном днём Новосибирской области на выставке "Россия" в Москве на стенде региона можно будет встретить знаменитого микроминиатюриста Владимира Анискина, также известного как Сибирский Левша.