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Где Европа берет газ: мрачная картина, показывающая, что все козыри в руках у Путина (DЕ)

Где Европа берет газ: мрачная картина, показывающая, что все козыри в руках у Путина (DЕ)

Европе грозит один из самых серьезных энергетических кризисов за всю историю. Она со страхом ждет прихода зимы.

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геннадий хайнацкий
Насчет захвата месторождений думаю не получится, зато согреются.
геннадий хайнацкий
Могу посоветовать как согреться зимой используя только один мешок угля. Ложитесь спать, замерзли, берите мешок с углем и два, три круга вокруг дома. Точно согреетесь.
Алексей Зверев
Алексей Куницын
Замерзли - берите мешок с углем и три круга вокруг дома.

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