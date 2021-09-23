Где Европа берет газ: мрачная картина, показывающая, что все козыри в руках у Путина (DЕ)

Фейков нет. Только достоверные новостиПолитикаГде Европа берет газ: мрачная картина, показывающая, что все козыри в руках у Путина (DЕ) Европе грозит один из самых серьезных энергетических кризисов за всю историю. Она со страхом ждет прихода зимы.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГХгеннадий хайнацкийНасчет захвата месторождений думаю не получится, зато согреются.ГХгеннадий хайнацкийМогу посоветовать как согреться зимой используя только один мешок угля. Ложитесь спать, замерзли, берите мешок с углем и два, три круга вокруг дома. Точно согреетесь.Алексей ЗверевАлексей КуницынЗамерзли - берите мешок с углем и три круга вокруг дома.Комментировать
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