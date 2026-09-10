Московские врачи спасли юную гимнастку после тяжелого отравления угарным газом

Врачи Российской детской клинической больницы Министерства здравоохранения Российской Федерации спасли 13-летнюю гимнастку из Калужской области после тяжелого отравления продуктами горения, вызвавшего поражение головного мозга.
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