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МОСИНФОРМ

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Московские врачи спасли юную гимнастку после тяжелого отравления угарным газом

Московские врачи спасли юную гимнастку после тяжелого отравления угарным газом

Врачи Российской детской клинической больницы Министерства здравоохранения Российской Федерации спасли 13-летнюю гимнастку из Калужской области после тяжелого отравления продуктами горения, вызвавшего поражение головного мозга.

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