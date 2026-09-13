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Финляндия вряд ли откроет границу с Россией после парламентских выборов 2027 года

Финляндия вряд ли откроет границу с Россией после парламентских выборов 2027 года

Финские власти, скорее всего, не откроют границу с Россией после парламентских выборов в 2027 году. Такое мнение выразил председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко, как сообщает РИА Новости.

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