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В Коптеве началась подготовка снегоуборочной техники к новому сезону

В Коптеве началась подготовка снегоуборочной техники к новому сезону

mos.ruКоммунальные службы района Коптево начали готовит уборочную технику к зимнему периоду. Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили в управе района «В зимний период для уборки всего района будет задействована 73 единица коммунальной техники.

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