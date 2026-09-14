КТК ввёл в эксплуатацию новый выносной причал

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в августе ввёл в эксплуатацию новое выносное причальное устройство (ВПУ-2) на своём терминале под Новороссийском вместо причала, повреждённого в ходе атак безэкипажных катеров в ноябре 2025 года.