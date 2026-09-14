КТК ввёл в эксплуатацию новый выносной причал

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в августе ввёл в эксплуатацию новое выносное причальное устройство (ВПУ-2) на своём терминале под Новороссийском вместо причала, повреждённого в ходе атак безэкипажных катеров в ноябре 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Советник Трампа з...
- ЛЛ Юрист: работу кур...
- Президент Ирана П...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым