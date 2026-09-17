Муха-зомби: последний полёт над городом

1. Последний день тишины В городе Вельск всегда пахло дождём, даже когда небо оставалось чистым. Запах поднимался от каналов, старых теплотрасс и огромного купола над Институтом биоинженерии, где выращивали растения для колоний на Марсе.
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