"Водник" разгромил хабаровчан и прошёл в финал Чемпионата России

Решающая полуфинальная встреча прошла сегодня, 16 марта, на архангельском стадионе «Труд» и завершилась со счётом 9:3Напомним, что выход в полуфинал «жёлто-зелёным» дался нелегко — 5 марта «Водник» потерпел обидное поражение в первом четвертьфинальном матче.
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