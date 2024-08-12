Мошенники взялись за пенсионеров: Аферисты используют новую схему с "Госуслугами" - грозит потерей всех денег

Аферисты используют новую схему с "Госуслугами", которая грозит потерей всех денег на банковской карте.
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